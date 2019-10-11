У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий

У Дніпровській обласної клінічної лікарні ім. Мечникова у п'ятницю, 11 жовтня, помер командир інженерно-саперного взводу, прапорщик Кубрак В'ячеслав (позивний "Куля"). Про це повідомила 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

"В результаті одержання мінно-вибухового поранення 8 жовтня, під час виконання бойового завдання в Операції об'єднаних сил, сьогодні у Дніпровській обласної клінічної лікарні ім. Мечникова помер прапорщик Кубрак В'ячеслав Анатолійович - командир інженерно-саперного взводу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі загинув український військовий Юрій Вовк. Поряд з обстрілом ділянки розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень, 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав поранення.