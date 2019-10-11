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11 жовтня 2019, пʼятниця, 15:05 19
Політика 2019-10-11T16:15:02+03:00
Українські Новини
Претендент на місце В'ятровича "наїхав" на Зеленського

Претендент на місце В'ятровича "наїхав" на Зеленського

Вахтанг Кіпіані. Фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook
Вахтанг Кіпіані. Фото: Вахтанг Кіпіані/Facebook

Журналіст Вахтанг Кіпіані, який є претендентом на посаду директора Інституту національної пам'яті, образив Президента Володимира Зеленського.

Відповідний запис Кіпіані зробив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Чуєш, Цукерберже, придумай смайлик - дурню говорить Зеленський, а соромно мені", - написав Кіпіані.

Таким чином кандидат на посаду голови інституту Нацпам'яті запропонував творцю і керівнику соціальної мережі Facebook придумати емодзі, присвячене, на його думку, вчорашньому прес-марафону Президента.

Раніше депутат Ради від "Слуги народу" Максим Бужанський заявив, що посаду голови Інституту Національної Пам'яті може зайняти журналіст Вахтанг Кіпіані.

Як повідомляли Українські Новини, В'ятровича звільнили з Інституту нацпам'яті. Тим часом Зеленський проводив прес-марафон 14 годин, в два рази побивши світовий рекорд. Захід проходив з 10:00 до 00:10. За цей час 15 груп по 7-10 журналістів змінили один одного. В цілому Зеленський відповів на запитання близько 150 представників ЗМІ. Крім того, між кожною групою Президент виходив на 5-хвилинні перерви, в яких також спілкувався з пресою.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Інститут національної пам'яті Вахтанг Кіпіані Прес-марафон

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