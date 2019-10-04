Кабмин объявил конкурс на председателя Института нацпамяти

Кабинет Министров объявил конкурс на должность председателя Института национальной памяти после того, как с этой должности уволили Вятровича .

Об этом говорится в распоряжении правительства №894 от 29 сентября, передают Українськi Новини.

Конкурс объявлен с 4 октября, заявления об участии в конкурсе принимаются до 12:00 15 октября. Должностной оклад председателя Института нацпамяти составляет 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки.

Общий стаж работы претендента на должность должен составлять не менее 7 лет, из которых не менее 3 лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Помимо владения украинским языком, претендент должен владеть одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы госуправления в профильной сфере, управление публичными финансами.

18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года. С 2008 по 2010 год Вятрович работал директором архива Службы безопасности Украины работы руководителя Института, основы госуправления в профильной сфере, управление публичными финансами.

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