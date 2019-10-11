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11 жовтня 2019, пʼятниця, 14:17 19
Політика 2019-10-11T15:45:04+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого

Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого

Куций Максим. Фото: Facebook, Віталій Фон Клим
Куций Максим. Фото: Facebook, Віталій Фон Клим

Президент Володимир Зеленський призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого. Про це він повідомив у ході відвідування з робочим візитом в Одеській області, куди він приїхав після 14-годинного прес-марафону 10 жовтня, передають Українські Новини.

"Хочу представити і надати слово новому голові Одеської ОДА - Максиму Куцому. І вітаю", - сказав Зеленський захриплим голосом. Куцому 36 років. Він - підприємець, який є кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський подав у Кабмін, а уряд схвалив кандидатуру Андрія Андрійчикова на посаду одеського губернатора, однак Президент передумав його призначати через критику з боку суспільства і вирішив обрати кандидата за підсумками конкурсного відбору.

Кабмін у середу схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, ТернопільськоЇ - Ігоря Сопеля.

Куций задекларував криптовалюти на $2,7 млн.

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