Зеленський призначив одеським губернатором криптовалютного мільйонера Куцого

Президент Володимир Зеленський призначив головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого. Про це він повідомив у ході відвідування з робочим візитом в Одеській області, куди він приїхав після 14-годинного прес-марафону 10 жовтня, передають Українські Новини.

"Хочу представити і надати слово новому голові Одеської ОДА - Максиму Куцому. І вітаю", - сказав Зеленський захриплим голосом. Куцому 36 років. Він - підприємець, який є кінцевим бенефіціаром низки київських фірм: "Сервіс і менеджмент" (будівництво), "Медійний партнер" (рекламне агентство), "Цифрове партнерство" (інформаційні послуги), "Сіті корпус" (будівництво).

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський подав у Кабмін, а уряд схвалив кандидатуру Андрія Андрійчикова на посаду одеського губернатора, однак Президент передумав його призначати через критику з боку суспільства і вирішив обрати кандидата за підсумками конкурсного відбору.

Кабмін у середу схвалив призначення головою Одеської обласної державної адміністрації Максима Куцого, ТернопільськоЇ - Ігоря Сопеля.

Куций задекларував криптовалюти на $2,7 млн.