Одобренный Кабмином на должность одесского губернатора Куцый задекларировал криптовалюты на $2,7 млн

Максим Куцый, кандидатуру которого Кабинет Министров одобрил на должность председателя Одесской областной государственной администрации, задекларировал 3 907 174 гривны доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Согласно информации в декларации, годовой доход Куцого составила зарплата в 38 398 гривен, доход от предпринимательской деятельности – 1 983 920 гривен, дивиденды – 1 658 000 гривен, проценты от депозитов в банках - 46 936 гривен, подарок в неденежной форме – 179 920 гривен (наручные часы Rolex Milgauss).

Его жена Вероника Куцая задекларировала доход от отчуждения движимого имущества – 475 200 гривен и зарплату – 171 759 гривен.

Куцый задекларировал 180 000 долларов наличных средств, криптовалюты Bitcoin на 1 120 850 долларов и Ethereum на 1 548 390 долларов, его жена – 55 000 долларов наличными.

Он хранит на депозитах в банках 246 284 гривны и 2 300 евро.

Куцый является владельцем компаний "Сервис и Менеджмент", "Медийный Партнер" и "Цифровое партнерство".

В собственности губернатора 50% собственности на квартиру площадью 61,8 кв. м в Киеве, земельный участок площадью 1 200 кв. м в селе Старые Петровцы Киевской области, у его жены – 33% собственности на квартиру площадью 70,5 кв. м в Киеве.

Куцый владеет легковыми автомобилями Audi A4 Sline 2011 года выпуска и Volkswagen Passat RLine 2017 года выпуска.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин в среду одобрил назначение председателем Одесской областной государственной администрации Максима Куцого, Тернопольской - Игоря Сопеля.



Также стало известно, что Кабмин передумал назначать Кучера губернатором Харькова.