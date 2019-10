Один з найсильніших боксерів світу розбився в жахливій аварії

В мережу потрапило відео з аварією, в якому постраждав американський чемпіон IBF і WBC у напівсередній вазі Еррол Спенс.

Момент аварії на своїй сторінки в Twitter опублікував американський репортер.

#Breaking video moments after Errol Spence Jr flipped his Ferrari on a Dallas street 2 vehicles drive through the wreckage without stooping. The boxer had been ejected from the car and was lying on the street injured at the time. pic.twitter.com/eo6E4FXDXx

— J. D. Miles (@jdmiles11) 10 жовтня 2019 р.

Чемпіон не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з машини. Його доставили в методистський медичний центр Далласа, де він проходить лікування у відділенні інтенсивної терапії.

