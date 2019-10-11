Один з найсильніших боксерів світу розбився в жахливій аварії

В мережу потрапило відео з аварією, в якому постраждав американський чемпіон IBF і WBC у напівсередній вазі Еррол Спенс.\r\nМомент аварії на своїй сторінки в Twitter опублікував американський репортер.\r\n#Breaking video moments after Errol Spence Jr flipped his Ferrari on a Dallas street 2 vehicles drive through the wreckage without stooping. The boxer had been ejected from the car and was lying on the street injured at the time. pic.twitter.com\/eo6E4FXDXx\r\n— J. D. Miles (@jdmiles11) 10 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧемпіон не був пристебнутий ременем безпеки і вилетів з машини. Його доставили в методистський медичний центр Далласа, де він проходить лікування у відділенні інтенсивної терапії.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", в Черкасах на гонці автомобіль вилетів з траси в глядачів. Також у Запоріжжі мікроавтобус влетів у фуру АТБ, з-за чого вісьмох пасажирів довелося госпіталізувати, а одна людина загинула. Раніше в цьому ж місті неповнолітній взяв машину без дозволу і потрапив в аварію зі смертельним результатом.