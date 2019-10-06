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06 жовтня 2019, неділя, 20:14 5
Події 2019-10-06T20:29:41+03:00
Українські Новини
У Черкасах на гонці автомобіль вилетів з траси в глядачів

У Черкасах на гонці автомобіль вилетів з траси в глядачів

Сьогодні, 6 жовтня в Черкасах під час гонки Timeattac на кільцевому перехресті по вулиці 30 років Перемоги водій скоїв наїзд на глядачів.

Про це повідомляє видання "Про все".

Зазначається, що новий асфальт в Черкасах виявився дуже слизьким. Ще до початку змагань деякі автомобілі зачепили бордюри, хтось втратив колесо, а когось розвернуло. В результаті чого стався інцидент.

Речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк повідомила, що водій автівки не впорався з керуванням, вилетів із траси і скоїв наїзд на глядачів. Внаслідок наїзду із тяжкими травмами госпіталізували чоловіка 1988-го року народження.

При цьому в поліції додала, що рішення про проведення цього заходу міська рада прийняла без погодження з патрульною поліцією. Наразі на місці працюють слідчі.

Подію підтвердили і в прес-службі співорганізатора гонок - Автомобільного клубу "Черкаси". З їх слів, автомобіль дійсно зійшов з дистанції з невідомих поки причин та збив глядача. Деталі наразі з'ясовуються.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі у натовп протестувальників влетіла жінка-водій.

Раніше автомобіль в'їхав у натовп протестувальників в Івано-Франківській області.

Крім того, в Полтаві автомодить в'їхав у підземний перехід і збив на смерть людину.

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