В Запорожье несовершеннолетний устроил смертельное ДТП, погиб подросток

Вчера, 5 октября, в Запорожье несовершеннолетний за рулем автомобиля, который взял без разрешения родителей, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате аварии погиб несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Так, сообщается, что погибшему было около 14 лет, он умер под наблюдением врачей от полученных травм.

Отмечается, что в результате аварии еще четверых пассажиров, среди которых трое подростков, были госпитализированы. Среди них два водителя 2004 и 1983 г.р., двое пассажиров 2004 и 2005 г.р.

Смертельное ДТП в Запорожье. Фото: Нацполиция

"Установлено, что водитель автомобиля "Hyunday" 2004 года рождения, который взял транспортное средство без разрешения родителей, не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия и решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Как сообщали Українські Новини, в Запорожской области столкнулись Fiat и ВАЗ, погибли две женщины.

Также в Запорожской области в ДТП с грузовиком погибли три человека. Полицейские задержали водителя грузового автомобиля, который в Ореховском районе на перекрестке автодорог не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.