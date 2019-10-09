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09 октября 2019, среда, 22:05 16
Происшествия 2019-10-09T22:05:38+03:00
Українські Новини
В Запорожье микроавтобус влетел в грузовик, есть погибшие и раненые

В Запорожье микроавтобус влетел в грузовик, есть погибшие и раненые

Микроавтобус влетел в фуру в Запорожье. Фото: Портал Бабурка
Микроавтобус влетел в фуру в Запорожье. Фото: Портал Бабурка

1 человек погиб и 8 человек госпитализированы (в том числе 2 несовершеннолетних) днем в среду в результате столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля на ул. Истомина в Запорожье.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции области.

По данным ведомства, 9 октября около 14:20 на ул. Истомина, которая соединяет правобережные Хортицкий и Днепровский районы города, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в заднюю часть грузовика.

Установлено, что микроавтобус работал на маршруте №49 (Бородинский рынок – Мебельный магазин), а грузовик обслуживает торговую сеть АТБ.

Погибшая женщина и все госпитализированные пострадавшие – пассажиры маршрутки.

На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщали Українськi Новини, 5 октября в Запорожье несовершеннолетний за рулем автомобиля, который взял без разрешения родителей, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате аварии погиб несовершеннолетний.

Ранее также в Запорожской области столкнулись Fiat и ВАЗ, погибли две женщины.

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