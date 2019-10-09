В Запорожье микроавтобус влетел в грузовик, есть погибшие и раненые

1 человек погиб и 8 человек госпитализированы (в том числе 2 несовершеннолетних) днем в среду в результате столкновения маршрутного такси и грузового автомобиля на ул. Истомина в Запорожье.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба полиции области.\r\nПо данным ведомства, 9 октября около 14:20 на ул. Истомина, которая соединяет правобережные Хортицкий и Днепровский районы города, микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в заднюю часть грузовика.\r\nУстановлено, что микроавтобус работал на маршруте №49 (Бородинский рынок – Мебельный магазин), а грузовик обслуживает торговую сеть АТБ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПогибшая женщина и все госпитализированные пострадавшие – пассажиры маршрутки.\r\nНа данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 5 октября в Запорожье несовершеннолетний за рулем автомобиля, который взял без разрешения родителей, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате аварии погиб несовершеннолетний.\r\nРанее также в Запорожской области столкнулись Fiat и ВАЗ, погибли две женщины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n