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11 жовтня 2019, пʼятниця, 11:57 6
Суспільство 2019-10-11T12:30:01+03:00
Українські Новини
Метро змінить роботу в День захисника, центральні станції обмежать на вхід

Метро змінить роботу в День захисника, центральні станції обмежать на вхід

Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП
Площа Льва Толстого. Фото: Facebook/КП "Київський метрополітен"

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" має намір обмежити роботу станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" в зв'язку з кваліфікаційним матчем "Євро-2020" між національними збірними командами України та Португалії на Національному спортивному комплексі "Олімпійський" 14 жовтня після того, як у Київському метрополітені назвали найбільш завантажені станції.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби метрополітену, передають Українські Новини.

"Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська". Після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення уболівальників, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - сказано в ньому.

Зазначається, що механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій.

14 жовтня відзначається День захисника України.

Як повідомляли Українські Новини, у київському метро через збій системи продажу Kyiv Smart Card відновили продаж жетонів. Тим часом на всіх ескалаторах двох центральних станцій метро Києва почнеться масштабний ремонт.

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