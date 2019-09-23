В Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции

Самой загруженной станцией метро Киева за восемь месяцев 2019 года стала станция Академгородок. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в понедельник, 23 сентября.

Всего за указанный период подземкой воспользовались почти 322 млн пассажиров.

"Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена - 132,245 млн человек. Наиболее загруженной здесь является станция Академгородок (13,743 млн пассажиров)", - говорится в сообщении.

Более 12 миллионов поездок зафиксировано также на станциях Лесная и Вокзальная. Меньше всего пассажиров перевезла станция Днепр (652,2 тыс).

"Второй по пассажиропотоку является синяя линия - 112,311 млн поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции Минская (10,934 млн человек). Более 9 млн поездок было также на станциях Почайна и Контрактовая площадь", - сообщили в КП.

Минимальное количество пассажиров на Оболонско-Теремковской линии зафиксировано на станции Выставочный центр (3,297 млн человек).

"Зеленая линия подземки перевезла 77,371 млн пассажиров. Она наименее загружена в столичной подземке. Больше всего пассажиров зафиксировано на станции Позняки - 9,73 млн человек. Догоняет ее почти с таким же показателем станция Лукьяновская - 9,192 млн пассажиров. А меньше всего поездок было на станции Красный хутор - 1,1 млн", - сообщили в Киевском метрополитене.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве произошел капитальный ремонт станции метро "Святошин".