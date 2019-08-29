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29 августа 2019, четверг, 09:56 32
Общество 2019-08-29T10:30:02+03:00
Українські Новини
В киевском метро из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card возобновили продажу жетонов

В киевском метро из-за сбоя системы продажи Kyiv Smart Card возобновили продажу жетонов

Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Сегодня, 29 августа, в Киевском метрополитене произошел сбой в системе продажи Kyiv Smart Card, на станциях возобновлена продажа и пополнение карточки метро и жетона для разовой поездки. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Так, сообщается, что пассажиры могут пополнить карточку метро и купить жетоны для разовой поездки.

"Оператор КП "ГИВЦ" уведомлен о проблеме и необходимости оперативного восстановления работы оборудования. Во избежание очередей и предоставления транспортной услуги для пассажиров в кассах возобновлена продажа и пополнение карточки метро, а также жетона для разовой поездки", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на десяти станциях метро перестали продавать и пополнять "зеленые карты".

Ранее станция коммунального предприятия "Киевский метрополитен" "Позняки" после "Нивок", "Теремков" и "Ипподрома" отказалась от жетонов в одном вестибюле с 21 июля.

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