Жінок вперше за 40 років пустили на футбольний матч в Ірані

Влада Ірану вперше з 1979 року дозволила жінкам відвідати футбольний матч - вони були присутні на стадіоні під час поєдинку, в якому збірна їхньої країни зустрілася з командою з Камбоджі. Поєдинок завершився із рахунком 14:0 на користь Ірану, повідомляє "BBC Україна".

Одразу після Ісламської революції 1979 року в Ірані жінкам було заборонено перебувати на стадіонах, де грають чоловіки. Попри історичне рішення дозволити жінкам відвідувати футбольні матчі, правозахисна організація Amnesty International все одно розкритикувала спосіб, у який це було зроблено.

За словами правозахисників, для жінок випустили обмежену кількість квитків - 3 500 - і виділили для них на стадіоні окремий сектор. В Amnesty International кажуть, що цього замало, і закликають повністю скасувати будь-які обмеження для жінок.

На початку вересня іранська вболівальниця Сахар Ходаярі була затримана, коли спробували потрапити на стадіон у чоловічому одязі.

Вона побоювалася, що її посадять, і підпалила себе біля будівлі суду. Приблизно через тиждень вона померла від отриманих опіків. Загибель жінки викликала обурення як у самому Ірані, так і за його межами.

На знак солідарності чимало європейських футболісток почали виходити на поле з блакитними пов'язками - так вони вшановували пам'ять Ходаярі, яка одягалася у блакитні кольори своєї улюбленої команди. Після трагічного інциденту у світі все частіше почали лунати заклики виключити іранську футбольну федерацію з ФІФА.

Наприкінці вересня делегація ФІФА тиждень перебувала в Ірані, де обговорювала найближчий матч місцевої національної збірної. Саме після цієї зустрічі іранська влада запевнила, що жінкам дозволять відвідувати футбольні поєдинки.

Заборона на відвідування матчів для жінок не прописана в іранських законах, проте на практиці цього принципу суворо дотримувалися упродовж кількох десятиліть. Виняток був зроблений минулого року, коли заборону тимчасово скасували під час трансляцій матчів Чемпіонату світу з футболу, які демонструвалися на великих екранах на стадіоні в Тегерані.

Як повідомляли Українські Новини, в Ірані двійника Анджеліни Джолі заарештували за пропаганду насильства та образу кодексу країни. Також в Ірані правозахисницю засудили до 148 ударів батогом і 38 років в'язниці за протест проти хіджабу.

Раніше в Ірані чоловік зробив пропозицію жінці в торговому центрі і їх заарештували.