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  • В Иране двойника Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия и оскорбление кодекса страны
08 октября 2019, вторник, 15:38 115
Мир 2019-10-08T15:38:25+03:00
Українські Новини
В Иране двойника Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия и оскорбление кодекса страны

В Иране двойника Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия и оскорбление кодекса страны

Известную на весь миру блогершу из Ирана, которую называют двойником Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия, призыв к коррупции, кощунству, а также за оскорбление действующего кодекса страны. Об этом передает Mirror.

22-летняя жительница Ирана по имени Сахар Табар стала известной благодаря масштабным хирургическим вмешательствам, которые исказили лицо девушки.

Сахар Табар пережила около 50 пластических операций на лице. Она сделала впалые щеки, задранный кончик носа, и очень пухлые губы. Кроме того, она также слишком сильно выделила глаза. После такого перевоплощения жительницу Ирана сравнивили с известной актрисой Анджелиной Джоли, отметив, что она специально проделала такой путь для схожести с голливудской звездой. В дальнейшем, девушка стала набирать популярность в социальных сетях, что обернулось для нее жалобой со стороны ее аудитории.

 

Правоохранители арестовали Табар по просьбе ее подписчиков. Отмечается, что девушка в своем Instgram пропагандировала кощунство, призывала к коррупции и насилию, чем оскорбляла кодекс государства.

Табар опровергнула версии своей аудитории о схожести с Анджелиной Джоли. Она заявила, что хотела иметь внешность, как у персонажа из мультфильма "Труп невесты".

Как сообщали Українські Новини, ранее в Британии женщина потратила 20 тысяч фунтов детских пособий на пластические операции.

Кроме того, Instagram ограничит просмотр постов о диетах и пластических операциях из-за негативного влияния на психическое здоровье подростков.

Больше новостей о: Иран Двойник Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли Сахар Табар

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