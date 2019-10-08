В Иране двойника Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия и оскорбление кодекса страны

Известную на весь миру блогершу из Ирана, которую называют двойником Анджелины Джоли арестовали за пропаганду насилия, призыв к коррупции, кощунству, а также за оскорбление действующего кодекса страны. Об этом передает Mirror.\r\n22-летняя жительница Ирана по имени Сахар Табар стала известной благодаря масштабным хирургическим вмешательствам, которые исказили лицо девушки.\r\nСахар Табар пережила около 50 пластических операций на лице. Она сделала впалые щеки, задранный кончик носа, и очень пухлые губы. Кроме того, она также слишком сильно выделила глаза. После такого перевоплощения жительницу Ирана сравнивили с известной актрисой Анджелиной Джоли, отметив, что она специально проделала такой путь для схожести с голливудской звездой. В дальнейшем, девушка стала набирать популярность в социальных сетях, что обернулось для нее жалобой со стороны ее аудитории.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПравоохранители арестовали Табар по просьбе ее подписчиков. Отмечается, что девушка в своем Instgram пропагандировала кощунство, призывала к коррупции и насилию, чем оскорбляла кодекс государства.\r\nТабар опровергнула версии своей аудитории о схожести с Анджелиной Джоли. Она заявила, что хотела иметь внешность, как у персонажа из мультфильма "Труп невесты".\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее в Британии женщина потратила 20 тысяч фунтов детских пособий на пластические операции.\r\nКроме того, Instagram ограничит просмотр постов о диетах и пластических операциях из-за негативного влияния на психическое здоровье подростков.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n