Мужчина сделал предложение женщине в торговом центре. Они стояли в сердце, составленном из лепестков роз. Она сказала "да" и он надел кольцо ей на палец. Пара обнялась под одобрительные возгласы людей, которые стали свидетелями признания.

Но после того, как видео с признания распространили в соцсетях, пару арестовали.

Полиция заявила, что эти люди нарушили исламские законы Ирана, по которым проявлять чувства на публике запрещено.

Пару задержали по требованию общественности, рассказал Махмуд Халаджи, заместитель начальника полиции провинции Маркази.

По его словам, мужчину и женщину задержали за "непристойное поведение на публике", которая является результатом влияния развращенной западной культуры.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte