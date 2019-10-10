Зеленський сказав, коли відновиться авіасполучення з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для відновлення прямого авіасполучення з Росією українці повинні цього захотіти, але таке поновлення можливе тільки після припинення війни на Донбасі в той час, як вважає, що зустріч з Путіним повинна відбутися.

Про це Зеленський сказав на прес-марафоні, відповідаючи на питання, чи готова Україна відновити пряме авіасполучення з Росією, передають Українські Новини.

"Наші люди повинні захотіти", - сказав Зеленський.

Зеленський вважає дивним той факт, що потяги між Росією і Україною їздять, а літаки не літають. Президент повідомив, що Україні невигідно припинення авіасполучення з Росією, оскільки це призводить до банкрутства низки авіакомпаній.

При цьому Зеленський зазначив, що громадяни України повинні захотіти відновлення прямого авіасполучення, але для цього необхідно домовитися про припинення війни на Донбасі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що точна дата зустрічі в "нормандському форматі" буде відома наступного тижня. Тим часом Зеленський проти надання автономії Донбасу.