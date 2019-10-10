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10 октября 2019, четверг, 21:29 121
Политика 2019-10-10T21:30:12+03:00
Українські Новини
Зеленский против предоставления автономии Донбассу

Зеленский против предоставления автономии Донбассу

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский против предоставления автономии Донбассу.

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передают Українські Новини.
"Я не готов давать статус автономии этой территории. Я считаю, что это не правильно - это наши территории", - сказал Зеленский.

Таким образом он ответил на просьбу журналиста прокомментировать результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которому 34% опрошенных поддержало инициативу о прекращении боевых действий на Донбассе, объявлении территорий временно оккупированными и замораживании конфликта.

Зеленский сказал, что не знаком с этим опросом и не верит, что 34% украинцев за отделение не контролируемых украинскими властями территорий Донбасса.

Как сообщали Українськi Новини, 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" с 21 по 25 сентября, поддержало инициативу о прекращении боевых действий, объявлении территорий временно оккупированными и замораживании конфликта; еще 23% выступают за предоставление этим территориям статуса автономий в составе Украины; также 23% респондентов выступают за продолжение боевых действий до полного восстановления контроля украинской власти над всей территорией Донбасса; 6% опрошенных за отделение указанных территорий от Украины.

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