Президент Владимир Зеленский против предоставления автономии Донбассу.

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Я не готов давать статус автономии этой территории. Я считаю, что это не правильно - это наши территории", - сказал Зеленский.



Таким образом он ответил на просьбу журналиста прокомментировать результаты опроса социологической группы "Рейтинг", согласно которому 34% опрошенных поддержало инициативу о прекращении боевых действий на Донбассе, объявлении территорий временно оккупированными и замораживании конфликта.



Зеленский сказал, что не знаком с этим опросом и не верит, что 34% украинцев за отделение не контролируемых украинскими властями территорий Донбасса.



Как сообщали Українськi Новини, 34% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" с 21 по 25 сентября, поддержало инициативу о прекращении боевых действий, объявлении территорий временно оккупированными и замораживании конфликта; еще 23% выступают за предоставление этим территориям статуса автономий в составе Украины; также 23% респондентов выступают за продолжение боевых действий до полного восстановления контроля украинской власти над всей территорией Донбасса; 6% опрошенных за отделение указанных территорий от Украины.