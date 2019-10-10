Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом, - Пристайко

Росія поверне захоплені в Керченській протоці кораблі найближчим часом. Про це сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю "Радіо Свобода", передають Українські Новини.

"Ми зараз на фінальному етапі передачі цих кораблів. Вони будуть повернуті найближчим часом. Технічні питання обговорюються як раз військово-морським командуванням", - сказав він.



Він зазначив, що представники МЗС України хочуть подивитися, в якому стані ці кораблі, чи не залишилися на них позначки від пострілів. Пристайко зазначив, що йому здається, що цих слідів до моменту повернення не буде.



Міністр також додав, що Україна очікує, що російська сторона назве точку координат, звідки кораблі можна буде забрати.



Як повідомляли Українські Новини, Пристайко вважає, що Росія не зацікавлена в проведенні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція).



Раніше в ДБР здобули право вилучити секретні документи з Офісу Президента за Керченським інцидентом.



Також Державне бюро розслідувань за заявою екс-заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова відкрило кримінальне провадження за фактом можливої державної зради колишнього Президента Петра Порошенка та інших посадових осіб під час проходу українськими моряками Керченської протоки, що призвело до їх захоплення Росією.