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20 сентября 2019, пятница, 12:53 295
Силовые структуры 2019-09-20T12:53:56+03:00
Українські Новини
Керченский инцидент: ГБР добилось права изъять секретные документы из Офиса Президента

Керченский инцидент: ГБР добилось права изъять секретные документы из Офиса Президента

Захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Суд разрешил Государственному бюро расследований изъять в Офисе Президента копии секретных документов о переходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив из-за отказа Офиса Президента их добровольно предоставить.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Досудебным расследованием установлено, что в период с августа до конца ноября 2018 года, в связи с осуществлением Российской Федерацией военной агрессии в отношении Украины, руководством государства и Вооруженных Сил Украины принимались меры по защите национальных интересов в Азовском и Черном морях.

ГБР расследует законность действий прежнего руководства Украины, отправивших 3 корабля ВМС через оккупированный Россией Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

В рамках досудебного расследования следователи ГБР в июле текущего получили разрешение на доступ к секретным документам о планировании указанной операции, которые находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и Офисе Президента.

Письмом СНБО отказано ГБР в предоставлении копий указанных документов, так как не получено соответствующее разрешение Офиса Президента.

ГБР не согласилось с такой позицией и подало ходатайство в суд с требованием разрешить изъять секретные документы.

"Следователь указывает, что документы, которые содержатся в Офисе Президента Украины, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве", - сказано в нем.

В начале сентября суд частично удовлетворил ходатайство и разрешил ГБР провести в Офисе Президента на ул. Банковой выемку копий всех документов, которые касаются как проведения операции по переходу кораблей ВМС через Керченский пролив, так и введения военного положения из-за агрессии РФ.

Решение суда обжалованию не подлежит.

Выемка документов должна быть проведена в течение 30 дней, то есть до 11 октября.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Государственное бюро расследований по заявлению экс-замглавы Администрации Президента Виктора Януковича Андрея Портнова открыло уголовное производство по факту возможной государственной измены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией.

В рамках этого дела ГБР допросило Порошенко.

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