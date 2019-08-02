ГБР изъяло у ВМС документы о переходе украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018

Госбюро расследований изъяло у командования Военно-морскими силами копии документов, касающихся прохода украинских кораблей через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

Об этом говорится в материалах Печерского суда Киева, передают Українськi Новини.

"В ходе осуществления досудебного расследования следователями Государственного бюро расследований 12 июля на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда Киева проведен временный доступ к вещам и документам, которые находятся во владении Командования ВМС ВС Украины. В ходе которого изъяты копии документов, касающихся перехода украинских кораблей через Керченский пролив 25.11.2018", - говорится в материалах.

Кроме того, в рамках дела по факту возможной государственной измены бывшего Президента Петра Порошенко и других должностных лиц во время прохода украинскими моряками Керченского пролива, что привело к их захвату Россией, назначена экспертиза.

Такое решение было принято Печерским судом Киева 29 июля по ходатайству ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, в России предъявили окончательное обвинение 24 пленным украинским морякам.

Ранее трибунал ООН обязал Россию освободить захваченных украинских моряков.