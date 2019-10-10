Зеленський купує хліб і сир у найелітнішому магазині Києва

Президент України Володимир Зеленський, який не встигає ходити до перукаря, зізнався, що не знає скільки коштує молоко, але виправдав це тим, що ніхто з домашніх його не п'є. Долі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, який через те, що не знав, скільки коштує пінта молока, втратив якусь частину рейтингу, він не боїться повторити.

Про це президент сказав під час прес-марафону, повідомляє телеканал ZiK.

"Скажу вам чесно, я дуже рідко ходжу до магазину, дуже рідко. Ви знаєте, що у мене зарплата 20 тисяч гривень. Я не п’ю молоко, і, чесно кажучи, я на забезпеченні держави знаходжуся… Я не купую молоко, просто у нас його ніхто не п’є", - пояснив Зеленський.

Але він зміг назвати, скільки коштує сир та хліб, які він полюбляє купувати до вина.

"Я можу вам сказати – хліб, яку ціну я плачу. Я купую хліб гречаний, купую його дуже рідко, бо мені не можна його їсти. Це буде реклама, купую його у магазині "GoodWine". Я знаю, що хліб коштує від 15 до 24 грн. Я його купую за 25-30 грн, там є різний хліб. Я ходжу в цей єдиний магазин. Можу купити воду, хліб, купити вина – і все. Ще купую сир. Дуже люблю сир до вина. Сир купую, кілограм коштує 58 грн. Це той сир, який я люблю, я можу собі дозволити це купити", - зауважив Зеленський.

Зазначимо, що сир не може коштувати 58 гривень за кілограм. Скоріш за все, Президент обмовився і мав на увазі ціну за 100 грам.

Глава держави наголосив, що він є звичайною людиною.

"Я просто не п’ю молоко, і нічого страшного тут немає. Тож чекати, що моя кар’єра похитнеться, як у Бориса Джонсона, дуже зарано", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський побив встановлений Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції. Також Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ.