Зеленський хоче зменшити допустиму кількість землі на людину

У той час, як понад 80% українців проти продажу земель іноземцям

Про це він сказав під час пресмарафону в четвер, передають Українські Новини.

"Це не правильно, є такі області, де буде три фермери на всю область. Це знову монополія, це помилково, обговорили вже з прем'єр-міністром. Я бачу, що суспільство це не сприймає, тобто я думаю, що це питання і відстрочка іноземцям поки всі українці не будуть задоволені - це дві речі, вони головні", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді запустити ринок землі з 1 жовтня 2020 року.

Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава. При цьому одна фіз- або юрособа з урахуванням пов'язаних осіб зможе сконцентрувати не більше 15% земель у межах області та не більше 0,5% земель у межах держави.

Раніше Зеленський випустив ролик з матюками, де пояснюється, навіщо потрібно продавати сільськогосподарську землю.