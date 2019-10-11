Інфляція в Україні сповільнилася: ціни на продукти, пальне та послуги зростають повільніше

Фактичний показник інфляції у вересні був нижче траєкторії офіційного прогнозу Національного банку. Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Зазначається, що у вересні споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,5% (у серпні 8,8%). У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики.

Фактичний показник інфляції був нижче офіційного прогнозу (7,7%), який опубліковано в "інфляційному звіті". У вересні були нижче, ніж очікувалося, темпи зростання базової інфляції, адміністративно-регульованих цін і цін на паливо, завдяки подальшому зміцненню гривні.

Це переважило вплив від все більш високих, ніж прогнозувалося, темпів зростання цін на сирі продукти харчування. Базова інфляція продовжила сповільнюватися і в річному вимірі у вересні і й становить 6,5%.

Вказується, що жорстка монетарна політика стримувала тиск на ціни, зокрема через канал обмінного курсу.

Найбільше це відбилося в цінах на непродовольчі товари, що мають високу частку імпорту в собівартості, їх зростання сповільнилося до 0,4% г/г. Зокрема, знизилися темпи зростання цін на меблі, текстиль, канцелярські товари, фармацевтичну продукцію, ювелірні вироби.

Темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також знизилися (до 8,4% г/г). Низькими темпами зростали ціни на хліб, а також м'ясні продукти.

Подорожчання послуг також сповільнилося (до 13,1% г/г) у результаті сприятливої ​​ситуації на валютному ринку і певного уповільнення зростання заробітних плат.

Зазначається, що меншими темпами зростали ціни на послуги з високою часткою імпорту в собівартості. Зростання цін на сирі продукти харчування сповільнилося (до 8,6% г/г).

Сповільнилося зростання цін на продукцію тваринництва, зокрема, всі види м'яса і молоко, а ціни на яйця і надалі знижувалися.

Високий урожай пшениці сприяв уповільненню зростання цін на борошно.

Продовжувалося зниження темпів зростання адміністративно регульованих цін (до 14,1% г/г).

Вартість природного газу для населення зменшилася, з огляду на його здешевлення на світових ринках і зміну в червні підходів до розрахунку тарифів для домогосподарств.

Ціни на паливо також продовжили знижуватися (на 8,2% г/г) внаслідок здешевлення нафти на світових ринках і сприятливу ситуацію на валютному ринку.

Як зазначають в Нацбанку, фактичні показники цінової динаміки свідчать, що інфляційний тиск послаблюється, зокрема, через жорстку монетарну політику НБУ, що проявилося насамперед через канал обмінного курсу гривні.

Як повідомляли Українські Новини, в серпні дефляція склала 0,3%, в січні-серпні – інфляція 2,7%.

За консенсус-прогнозом головних економічних показників в Україні на IV квартал 2019 року, до кінця якого залишилося менше ніж 100 днів, ціни в країні будуть зростати, а інфляція, фактичний показник якої наблизився до траєкторії офіційного прогнозу Національного банку, може досягти до кінця року показника в 8%.