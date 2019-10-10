Apple видалила додаток для смартфонів через протестувальників в Гонконгу

Американська корпорація Apple, яка раніше показала лівий берег Києва під час презентації своїх нових продуктів, видалила додаток HKmap.live в Гонконзі для відстеження протестувальниками переміщення поліції. Про це повідомляє BBC.\r\n"У компанії Apple заявили, що видалили з свого електронного магазину аплікацію HKmap.live, яка дозволяла протестуючих в Гонконзі відслідковувати переміщення поліцейських", - йдеться в повідомленні.\r\nНаголошується, що в Apple спочатку не допустили появи цього додатка на App Store. Незважаючи на це, згодом HKmap.live там виявилася доступною.\r\nКитайські ЗМІ вкрай гостро відреагували на цю подію. Тому після численних звернень користувачів з Гонконгу компанія вирішила остаточно видалити цю скандальну програму з свого магазину.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОднак незважаючи на це HKmap.live досі знаходиться у вільному доступі на Google Play.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у липні розігнала поліція Гонконгу мільйонний протест в місті.\r\nТакож, 25 серпня, поліція Гонконгу вперше застосувала зброю проти учасників масових протестів в місті.\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n