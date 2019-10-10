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  • Apple видалила додаток для смартфонів через протестувальників в Гонконгу
10 жовтня 2019, четвер, 20:06 12
Азія 2019-10-10T20:48:41+03:00
Українські Новини
Apple видалила додаток для смартфонів через протестувальників в Гонконгу

Apple видалила додаток для смартфонів через протестувальників в Гонконгу

Apple Фото: Bloomberg
Apple Фото: Bloomberg

Американська корпорація Apple, яка раніше показала лівий берег Києва під час презентації своїх нових продуктів, видалила додаток HKmap.live в Гонконзі для відстеження протестувальниками переміщення поліції. Про це повідомляє BBC.

"У компанії Apple заявили, що видалили з свого електронного магазину аплікацію HKmap.live, яка дозволяла протестуючих в Гонконзі відслідковувати переміщення поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в Apple спочатку не допустили появи цього додатка на App Store. Незважаючи на це, згодом HKmap.live там виявилася доступною.

Китайські ЗМІ вкрай гостро відреагували на цю подію. Тому після численних звернень користувачів з Гонконгу компанія вирішила остаточно видалити цю скандальну програму з свого магазину.

Однак незважаючи на це HKmap.live досі знаходиться у вільному доступі на Google Play.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні розігнала поліція Гонконгу мільйонний протест в місті.

Також, 25 серпня, поліція Гонконгу вперше застосувала зброю проти учасників масових протестів в місті.

 

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