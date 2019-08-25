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25 августа 2019, воскресенье, 21:20 34
Азия 2019-08-25T21:27:01+03:00
Українські Новини
Полиция в Гонконге применила огнестрельное оружие против протестантов

Полиция в Гонконге применила огнестрельное оружие против протестантов

В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

Как сообщает ВВС, офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.

Кадры видео камер наружного наблюдения показывают, что несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их палками и шестами.

В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим.

"Несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений", — сообщили в полиции.

О пострадавших со стороны активистов не сообщается.

Добавим, что ранее фиксировались факты использования полицией резиновых пуль.

Тем временем, на границе с Гонконгом, где последние 3 месяца продолжаются антиправительственные митинги, начали собираться военные формирования Китая.

В Министерстве иностранных дел Украины прокоментировали ситуацию в Гонконге, рекомендуя украинцам ограничить передвижение и избегать мест массового скопления в Гонконге в связи с обострением ситуации с безопасностью после массовых протестов в стране.

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