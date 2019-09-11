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11 сентября 2019, среда, 08:24 370
Общество 2019-09-11T09:00:54+03:00
Українські Новини
Apple на презентации нового iPad показала киевский жилой массив

Apple на презентации нового iPad показала киевский жилой массив

Apple показала крыши цветных домов, расположенных в Киеве. Фото: tk.media
Apple показала крыши цветных домов, расположенных в Киеве. Фото: tk.media

Американская корпорация Apple показала левый берег Киева во время презентации своих новых продуктов. Ивент прошел 10 сентября. В частности, на экране изображен один из киевских жилкомплексов, сообщает Информатор Tech

Фотография Киева появилась во время презентации нового планшета iPad. Apple решила показать крыши цветных домов, расположенных в этом ЖК.

Фотография Киева появилась во время презентации нового планшета iPad. Apple показала крыши цветных домов, расположенных в этом ЖК, демонстрируя новых возможностей по обработке видео, которые будут доступны в iOS 13.

ЖК Киевский жилмассив. Фото: Информатор Tech 

ЖК

Напомним, что на презентации Apple презентовал смарт-часы пятого поколения.

10 сентября, в Театре Стива Джобса в Купертино состоялась ежегодная презентация продукции компании Apple.

Как сообщали Українські Новини, компания Apple планировала выпустить новую линейку iPhone Pro и обновленные iPad Pro.

Ранее в Киеве компания Apple сняла стильную рекламу наушников AirPods.

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