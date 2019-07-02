Миллионный протест в Гонконге закончился разгоном полиции: что происходит

Около двух миллионов жителей Гонконга приняли участие в уличных протестах, которые начались еще 16 июня, против внесения изменений в закон об экстрадиции. Это один из крупнейших протестов в истории Гонконга. Об этом сообщает BBC.

Новый законопроект предлагал разрешить экстрадицию лиц, которых обвиняет в преступлениях власть материкового Китая, Тайваня и Макао. Противники поправок опасаются, что закон об экстрадиции смогут использовать против политических оппонентов китайского правительства, проживающих в Гонконге.

Митингующие в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Накануне глава администрации Гонконга Керри Лам заявила, что рассмотрение законопроекта отложено на неопределенное время, однако протестующие требуют его полного и окончательного отзыва.

Потом люди начали протестовать по поводу того, что во время одной из акции умер активист, который упал с высоты, пытаясь повесить баннер с требованиями демонстрантов. На марше несли плакаты, которые обвиняли Китай в убийствах жителей Гонконга.

Акции длились около двух недель, и только вчера,1 июля, полиция разогнала демонстрантов, которые смогли прорваться внутрь здания законодательного собрания автономного региона, где собирается местное правительство.

Люди были вооружены арматурой и дорожными знаками. Внутри срывали со стен картины, разбивали двери и писали на стенах послание краской.

Захват парламента в Гонконге. Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Полиция с помощью слезоточивого газа смогла выгнать протестующих, которые ранее штурмовали и захватили парламент Гонконга.

Через час улицы вокруг здания очистили от всех протестующих. Затем правоохранители начали обыскивать помещения здания парламента в случае, если часть активистов решила все же остаться.

Помимо требования окончательно отказаться от принятия противоречивого законопроекта, второе требование демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем.



Протесты пока не возобновлялись.

Специальный административный район Гонконг сейчас является частью Китая, но управление им осуществляется по принципу "одна страна - две системы". Это гарантирует Гонконгу юридическую независимость, собственное законодательство и отдельную от материкового Китая экономическую систему.



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