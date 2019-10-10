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10 жовтня 2019, четвер, 18:23 9
Президент 2019-10-10T19:15:01+03:00
Українські Новини
Пропозицій з обміну Донбасу на Крим не було, - Зеленський

Пропозицій з обміну Донбасу на Крим не було, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час міжнародних зустрічей пропозицій з вирішення конфлікту на Донбасі в обмін на визнання Криму російським не було.

Про це він повідомив під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"З приводу шантажу або пропозиції, як хочете це називайте: ми вам віддамо тимчасово окуповану територію (Донбасу), а ви нам Крим, - ніколи ніякої розмови про це не було. Більше того, я не чув навіть натяків у будь-якому форматі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що йому не подобається, що про Крим не йдеться ні в "мінському", ні в "нормандському" форматі.

Зеленський вважає за необхідне повернути тему повернення Росією Україні Криму в міжнародний формат переговорів.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає можливим відновлення "Великої вісімки" (G8) за участю Росії (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія, Канада, Японія, Росія) після повернення Росією Криму Україні припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політичних в'язнів.

Раніше Генасамблея ООН включила обговорення ситуації в Криму та на Донбасі до порядку денного.

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