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16 сентября 2019, понедельник, 21:47 24
Внешняя политика 2019-09-16T21:58:27+03:00
Українські Новини
Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня

Генассамблея ООН включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня

ООН. Фото: depositphotos.com
ООН. Фото: depositphotos.com

Генеральная ассамблея Организации Объединенных наций (ООН) включила обсуждение ситуации в Крыму и на Донбассе в повестку дня.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал представитель Постоянного представительства Украины в ООН Олег Николенко, передают Українськi Новини.

"Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - написал он.

Николенко сообщил, что за включение было отдано 65 голосов, а против - 17.

Новая 74-я сессия начнет работу 17 сентября.

Он также подчеркнул, что включение этого пункта позволит Украине и международному сообществу следить за ситуацией Донбассе и в Крыму, обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский 23 сентября отправится с визитом в США, где примет участие в заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных наций и планирует провести встречу с Президентом США Дональдом Трампом.

Тем временем  специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

Больше новостей о: Оккупация Крыма война на Донбассе Генассамблея ООН

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