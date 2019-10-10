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10 жовтня 2019, четвер, 16:29 9
Президент 2019-10-10T16:43:35+03:00
Українські Новини
Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-спільноту

Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-спільноту

Президент Володимир Зеленський не планує легалізувати проституцію в Україні і закликає не дискримінувати людей нетрадиційної сексуальної орієнтації після того, як ЛГБТ-співтовариство підтримало позицію Зеленського і запросило його на Марш Рівності.

Про це він повідомив під час перерви прес-марафону, передають Українські Новини.

Відразу ж після завершення "інтерв'ю" черговою прес-групою невідомий чоловік виліз на стіл в іншому кінці будівлі й почав щось викрикувати.

Зеленський спочатку ігнорував чоловіка, а потім заявив, що готовий відповісти йому, якщо той злізе зі столу і сформулює чітко питання. Чоловік поставив багато запитань, у тому числі, чи зупинить Зеленський поширення гомосексуалізму і легалізацію проституції.

Зеленський заявив, що вперше чує про ініціативу легалізації проституції.

"Я не займаюся легалізацією проституції. Легалізація чого-небудь в Україні може бути тільки через зміни до законодавства. А значить - через Верховну Раду. Ніяких таких законів немає, ніякої такої ініціативи немає. Вперше про це чую", - сказав він.

Щодо людей нетрадиційної орієнтації Зеленський відповів, що вони вільні у своєму виборі, а іншим слід "дати їм спокій".

"Про людей нетрадиційної орієнтації не хочу нічого поганого вам зараз говорити, тому що ми з вами живемо у відкритому, вільному суспільстві, де кожен вибирає мову, якою спілкується, і свою орієнтацію. Залиште вже цих людей у спокої. Досить", - сказав Президент.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представники Зеленського та партії "Слуга народу" відмовлялися коментувати їх ставлення до "Маршу рівності" і прав ЛГБТ. ЛГБТ заявили, що Зеленський не поділяє європейських цінностей, про яких говорить.

Раніше Зеленський хотів побудувати український "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші". Тим часом новий голова Нацполиции виступає за легалізацію проституції.

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