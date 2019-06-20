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20 июня 2019, четверг, 08:10 826
Жизнь 2019-06-20T08:43:18+03:00
Українські Новини
Зеленский уже сутки не может ответить на приглашение ЛГБТ посетить прайд в Киеве

Зеленский уже сутки не может ответить на приглашение ЛГБТ посетить прайд в Киеве

Президент Владимир Зеленский так и не ответил на приглашение представителей украинского ЛГБТ-сообщества посетить марш Равенства KyivPride, который состоится 23 июня в Киеве.

На странице KyivPride видеоприглашение для Зеленского было обнародовано 18 июня, но ответа пока не было.

В своем видеоролике представители ЛГБТ-сообщества призвали Зеленского стать первым украинским президентом, который вышел на Марш Равенства и поддержал права человека.

Как сообщали Українські Новини, в Украине ультраправые и анти-ЛГБТ группы готовятся к Маршу Равенства.

Ранее активисты сообщили, что ни одно из нападений на участников KyivPride не расследовалось полицией.

Больше новостей о: ЛГБТ-сообщество прайд Владимир Зеленский

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