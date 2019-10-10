Їй просто не дали нормально лікуватися,- екс-коханий Заворотнюк розповів про її виписку з лікарні

Колишній коханий російської актриси Анастасії Заворотнюк, Сергій Жигунов, яка вирішила продовжити лікування ракової пухлини в реабілітаційній клініці, повідомив про те, що артистку виписують з лікарні. Про це повідомляє КП.юа з посиланням на ІА "Кокшетау Азія".

Жигунов не захотів розповідати подробиці, однак зазначив, що це зовсім не означає, що у актриси все добре.

- Думаю, лікарі неправильно вчинили, сказавши їй правду про те, скільки їй залишилося, це як вирок воно ззламає будь-яку людину, а тим більше жінку. Психологічно це надломило Анастасію, ось і вона прийняла рішення про виписку",- аргументував Жигунов.

Актор також зазначив, що Заворотнюк лежала в лікарні під вигаданим ім'ям, в її карті стояли абсолютно інші дані, оскільки преса не давала спокою актрисі.

"Це було зроблено для того, щоб зберегти лікарську таємницю, але трохи не вийшло. Знайшлися ті, які дізналися і почали розповідати різні байки. Ось вам і ще одна причина того, чому Анастасія залишила клініку, їй просто не дали нормально лікуватися, - сказав Жигунов.

Також актор зазначив, що лікарі не кинули лікування Заворотнюк.

"Її ніхто нікуди не відправляв. Анастасія сама прийняла це рішення", - зазначив екс-коханий актриси.

Як повідомляли Українські Новини, 13 вересня стало відомо, що Заворотнюк бореться з раком. Зокрема, ЗМІ повідомили, що зірка потрапила до реанімації у вкрай важкому стані з набряком мозку. За непідтвердженими даними, рак Заворотнюк діагностували навесні 2019 року.

Також, концертний директор Заворотнюк Стас Христовий заявив, що артистка дасть інтерв'ю на ТБ.