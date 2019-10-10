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10 жовтня 2019, четвер, 14:50 13
Силові структури 2019-10-10T15:00:23+03:00
Українські Новини
Розведення військ на Донбасі: бойовики запустили сигнальні ракети про готовність

Розведення військ на Донбасі: бойовики запустили сигнальні ракети про готовність

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що бойовики запустили сигнальні ракети на знак готовності почати відвід військ біля Золотого Луганської області та Петровського Донецької області 9 жовтня. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, передають Українські Новини.

"...9 жовтня місія зафіксувала запущені збройними формуваннями на обох ділянках розведення білі сигнальні ракети, які вказують на їх готовність до розведення сил і засобів. Однак оскільки аналогічних дій не послідувало, заходи по відведенню сил і засобів не були розпочаті", - сказано в ньому.

СММ ОБСЄ також інформує, що отримало вербальну ноту від МЗС щодо поновлення відводу військ. У той же час у звіті зазначено, що 7-8 жовтня на дільницях розведення в Золотом і Петровському зафіксовані вибухи мін і стрільба зі стрілецької зброї.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Міноборони заявляло, що для початку розведення військ на певній ділянці повинен зберігатися режим припинення вогню не менше 7 днів.

Раніше Українські Новини писали, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням. Тим часом у Золотому-4 і Катеринівці за безпеку громадян під час розведення військ поручилася поліція. У той же час, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу") заявив, що жителі Золотого в Луганській області та Петровського в Донецькій області підтримують розведення військ після того, як військові бойовики обстріляли на ділянці розведення військ під Луганськом.

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