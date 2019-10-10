Меркель не обговорювала із Зеленським скандальну стенограму з Трампом

Президент Володимир Зеленський не обговорював із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель теми, які піднімалися в опублікованій Білим домом 25 вересня стенограмі телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом від 25 липня.

Про це він сказав під час пресмарафону в четвер, передають Українські Новини.

"Я розмовляв учора з пані канцлеркою, у нас дуже хороші відносини. Ми зовсім не піднімали ці теми (обговорювані в стенограмі). Я думаю, ця ситуація зрозуміла. Знаю, що вона (Меркель) знає, через що моя риторика була такою. Я не хотів нікого образити. Я сказав те, що я думаю. Так чи інакше, я дуже їм вдячний", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що раніше обговорював із Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), продовження "Північного потоку-2", і в кожної з країн своя позиція з цих питань, яка його не влаштовує.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп і Зеленський вважають недостатню підтримку України з боку Меркель.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що є передумови для саміту "нормандської четвірки" і він відбудеться в Парижі.