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10 жовтня 2019, четвер, 14:16 17
Політика 2019-10-10T14:26:23+03:00
Українські Новини
За правду мене переслідують і знищують, - адвокат Атамась влаштувала істерику на прес-марафоні Зеленського

За правду мене переслідують і знищують, - адвокат Атамась влаштувала істерику на прес-марафоні Зеленського

Під час прес-марафону Президента Володимира Зеленського 10 жовтня в приміщенні фуд-маркету в Києві адвокат Тамара Атамась влаштувала скандал, повідомляє "Страна".

Жінка, перебуваючи на першому поверсі будівлі, кричала так голосно, що її почув Президент і журналісти, які спілкувалися на другому поверсі. Зеленський спостерігав за скандалом з балкону.

"Там стоїть мати вбитої Ірини Ноздровської, яка говорила правду так само, як і я. Я кажу правду, за яку мене переслідують і знищують. Я сьогодні просила, я сказала, що я буду тихо. Я хочу послухати Президента. Моє право сказати. Мене голосу ніхто не позбавляв. Господь бог дав мені голос, і він звучатиме правдиво... 14 вересня цього року мене Управління держохорони - жінку 59 років - тягнули за руки й за ноги: у мене труси були видні. І я місяць чекаю заяву, особисто написану Президенту", - кричала жінка.

За її словами, її переслідують агенти Управління держохорони, а журналісти, які намагалися поставити їй запитання, фейкові. Тамара Атамась уточнила, що на зустріч з президентом вона прийшла через несправедливість. За її словами, її обікрала держава, а "державні виконавці за підробленими рішеннями забрали майно, нерухомість її сім'ї".

"Я прийшла на зустріч з Президентом, а мене не допускали. Я громадянка України, голова сім'ї якої загинув в АТО, нас пограбувала держава", - заявила Атамась.

Як повідомляли Українські Новини, журналісти вишикувалися в чергу на прес-марафон Зеленського. Також перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей.

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