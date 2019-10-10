Зеленський поскаржився, що рідко бачиться зі своїми російськими друзями - Макаревичем, Слепаковым і Реввой

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у нього хороші відносини з музикантом Андрієм Макаревичем і з деякими членами російського Comedy Club.

Про це він розповів в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я вам чесно скажу, я вже втратив майже всі (згідно з артистами з Росії). У мене нормальні стосунки з Андрієм Макаревичем, рідко бачимося, останній раз десь 2 роки тому", - сказав Зеленський.

Він додав, що у нього хороші відносини з російським кінорежисером і сценаристом Марюсом Вайсбергом, який раніше знімав фільми для студії "Квартал 95".

"Також мені дзвонили хлопці з Comedy Club, коли приїжджали в Україну. Семен Слєпаков дзвонив, Олександр Ревва дзвонив", - повідомив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський закликає світовій кінобізнес знімати кіно в Україні.

Верховна Рада має намір ввести компенсацію в розмірі 25% витрат за виробництво фільмів в Україні тільки для іноземних кіновиробників.

Також можливу розтрату "Кинокварталом" Зеленського коштів Держкіно почало розслідувати НАБУ, однак потім справу закрили.