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10 жовтня 2019, четвер, 14:02 10 Карта
Суспільство 2019-10-10T14:17:08+03:00
Українські Новини
Бабине літо до +22: перед вихідними в Україні різко потеплішає

Бабине літо до +22: перед вихідними в Україні різко потеплішає

Осінь. Фото: pixabay.com
Осінь. Фото: pixabay.com

Після заморозків і різкого похолодання, у п'ятницю, 11 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +15...+17 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+19 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +4...+9 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +13...+15 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +5...+7 градусів, вдень +13...+15 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, тільки в Дніпропетровській області невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +12...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, вдень помірний, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +11...+17 градусів. На півдні України мінлива хмарність, дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+13 градусів, вдень +13...+20 градусів, в Одеській області +17...+22 градуси.

У Криму мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, дощі і заморозки відступають - у середу бабине літо повернеться в Україну. Також синоптик розповіла, що в неділю очікується пік підвищення температури в Україні.

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