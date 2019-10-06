Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильных заморозков

В некоторых областях Украины с понедельника, 7 октября, спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 °, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°", - говорится в нем.

Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны.

Так, по данным синоптиков, 6 -7 октября на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская, Львовская обл.) и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0.2 - 1.0 м над уровнями 5 октября на 8 часов, без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, украинские Карпаты засыпало снегом. Синоптики прогнозируют, что что заморозки на западе страны продержатся несколько дней.

Тем временем синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.