подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильных заморозков
06 октября 2019, воскресенье, 22:18 72
Жизнь 2019-10-06T22:21:59+03:00
Українські Новини
Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильных заморозков

Спасатели объявили штормовое предупреждение из-за сильных заморозков

Заморозки.Фото: motto.net.ua
Заморозки.Фото: motto.net.ua

В некоторых областях Украины с понедельника, 7 октября, спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По данным Укргидрометцентра, ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-5°, 7 октября в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6 °, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3°", - говорится в нем.

Кроме того, спасатели предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны.

Так, по данным синоптиков, 6 -7 октября на реках бассейна Днестра (Ивано-Франковская, Львовская обл.) и реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды на 0.2 - 1.0 м над уровнями 5 октября на 8 часов, без негативных последствий.

Как сообщали Українські Новини, украинские Карпаты засыпало снегом. Синоптики прогнозируют, что что заморозки на западе страны продержатся несколько дней. 

Тем временем синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.

Больше новостей о: Погода Штормовое предупреждение Заморозки Прогноз погоды Ухудшение погоды

Архив
Новости
Акция протеста в Минске. Фото: Радио Свобода
В Минске прошла акция протеста против интеграции с Россией 21:26
В зоне ООС украинские военные понесли потери 20:56
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Гонка Timeattac в Черкассах. Фото:
В Черкассах на гонке автомобиль вылетел с трассы в зрителей 20:14
В Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция 19:53
больше новостей
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Драку со стрельбой и кражами устроили возле супермаркета в Киеве 21:30
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Зеленский думает над строительством моста через Северский Донец возле Станицы Луганской 13:27
больше новостей
Акция протеста в Станице Луганской. Скриншот видео youtube.com/АНТИВАТА
Жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск 16:51
Правительство отказалось снижать коммуналку, несмотря на прямое поручение Зеленского 21:57
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом 16:12
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
Хмельницкий облсовет намерен обратиться к Раде и Зеленскому с требованием не допустить "формулы Штайнмайера" 19:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok