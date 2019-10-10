У суперечці з екс-власниками Приватбанку Зеленський буде захищати інтереси України

Президент Володимир Зеленський має намір захищати інтереси держави у суперечці з екс-власниками Приватбанку.\r\nПро це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Різні міжнародні партнери стурбовані цим питанням... В питанні Приватбанку я буду захищати нашу країну, тільки інтереси країни", - сказав Президент.\r\nПри цьому він повідомив, що ще не дзвонив ні одного судді.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Подивимося на результат, якщо результат буде такий, що треба буде захищати країну, то я буду захищати інтереси нашої країни", - підкреслив Зеленський.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 жовтня Господарський суд Києва завершив стадію з'ясування у справі за позовом екс-акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.\r\nСуд призначив судові дебати на 10:30 17 жовтня.\r\n18 квітня судді Окружного адмінсуду Києва з позовом Ігоря Коломойського прийняли рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n20 квітня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку.\r\nНБУ 10 і 12 червня подав до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду Києва.\r\n18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.\r\nЗгідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку. Раніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Також зуд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку.