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  • У суперечці з екс-власниками Приватбанку Зеленський буде захищати інтереси України
10 жовтня 2019, четвер, 13:02 9
Економіка 2019-10-10T13:17:40+03:00
Українські Новини
У суперечці з екс-власниками Приватбанку Зеленський буде захищати інтереси України

У суперечці з екс-власниками Приватбанку Зеленський буде захищати інтереси України

Президент Володимир Зеленський має намір захищати інтереси держави у суперечці з екс-власниками Приватбанку.

Про це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Різні міжнародні партнери стурбовані цим питанням... В питанні Приватбанку я буду захищати нашу країну, тільки інтереси країни", - сказав Президент.

При цьому він повідомив, що ще не дзвонив ні одного судді.

"Подивимося на результат, якщо результат буде такий, що треба буде захищати країну, то я буду захищати інтереси нашої країни", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, 8 жовтня Господарський суд Києва завершив стадію з'ясування у справі за позовом екс-акціонерів про визнання недійсним договору купівлі-продажу Приватбанку.

Суд призначив судові дебати на 10:30 17 жовтня.

18 квітня судді Окружного адмінсуду Києва з позовом Ігоря Коломойського прийняли рішення про визнання незаконним і скасування рішення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

20 квітня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку.

НБУ 10 і 12 червня подав до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду Києва.

18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів на засіданні на підставі пропозиції Нацбанку прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.

Згідно з даним рішенням, 100% акцій банку належать державі в особі Міністерства фінансів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку. Раніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Також зуд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку.

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