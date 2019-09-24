Суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка

Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 1 октября в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка. Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.

Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Суд начал рассматривать иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка.

Как сообщали Українські Новини, 18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.

20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

Тем временем, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Также ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по иску НБУ против Игоря Коломойского.