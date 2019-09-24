Суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка

Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 1 октября в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка. Об этом Українським Новинам сообщили в НБУ.\r\nХозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Суд начал рассматривать иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка.\r\nКак сообщали Українські Новини, 18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.\r\nТем временем, Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже ранее Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по иску НБУ против Игоря Коломойского.