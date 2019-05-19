Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка

Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.\r\nОб этом говорится в перечне апелляционных жалоб, передают Українські Новини.\r\nЖалоба подана через Окружной админсуд 16 мая.\r\nУказано, что заявителем апелляционной инстанции является правительство.\r\nТаким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.\r\nОно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.\r\nВ то же время, пресс-служба Шестого апелляционного админсуда сообщила Українським Новинам, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд.\r\nТаким образом, апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.\r\nОснованиями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также, собственно, нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.\r\nНБУ намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в силу оно пока не вступило.\r\n18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.\r\nСогласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.\r\nСтратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.