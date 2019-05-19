Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка

Кабинет Министров обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконной и отмене национализации Приватбанка.

Об этом говорится в перечне апелляционных жалоб, передают Українські Новини.

Жалоба подана через Окружной админсуд 16 мая.

Указано, что заявителем апелляционной инстанции является правительство.

Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации Приватбанка.

Оно не вступит до вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.

В то же время, пресс-служба Шестого апелляционного админсуда сообщила Українським Новинам, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд.

Таким образом, апелляция на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

Как сообщали Українськi Новини, 18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского.

Основаниями для принятия такого решения суд называет в том числе недоказанность ответчиками наличия определенных законом оснований для отнесения Приватбанка к категории неплатежеспособных, в результате чего в дальнейшем была инициирована процедура его национализации, а также, собственно, нарушение процедуры национализации банка, порядок которой регламентирован на законодательном уровне.

НБУ намерен обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в силу оно пока не вступило.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.