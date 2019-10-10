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10 жовтня 2019, четвер, 13:02 11
Президент 2019-10-10T13:11:59+03:00
Українські Новини
Журналіст Андрушко веде себе некоректно і неетично, - Зеленський

Журналіст Андрушко веде себе некоректно і неетично, - Зеленський

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот:
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: "ТСН"/YouTube

Президент Володимир Зеленський вважає, що журналіст "Радіо Свобода" Сергій Андрушко, який відмовився зустрічатися з Мендель "для діалогу", веде себе некоректно і неетично.

Про це він сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я Андрушка бачив багато разів. Він поводиться, як мені здається, не зовсім коректно. Чоловік не має себе так вести по відношенню до жінки або дівчини. Я внутрішньо прощав його ставлення до мене. Якби я не був президентом, я б відповів йому по-іншому. Він здоровий хлопець, він нападає, стрибає. Я весь час кричав охоронцям "відійдіть"... він не може мікрофоном бити по бличчюі. Він має мати якусь етику. Я вважаю, що він дуже часто поводився неетично. Це в "Схемах" не показували. На момент, коли він не вперше як людина поводився некоректно, Мендель не мала права так реагувати, але в неї було емоційне виснаження", - сказав Зеленський.

З його слів, будь-яку людину можна довести до такої ситуації.

"Мендель не мала права як прессекретарка так реагувати, але в цьому випадку я буду захищати дівчинку", - підкреслив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Мендель відштовхнула журналіста Андрушко, коли той намагався напряму задати питання Зеленському. Також Зеленський пожартував про скандали Мендель з журналістами.

Крім того, Мендель звинуватила журналістів у харасменті, хоча сама смикала їх за руки.

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