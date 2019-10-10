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10 жовтня 2019, четвер, 12:21 17
Президент 2019-10-10T13:45:03+03:00
Українські Новини
Зеленському журналісти подобаються більше, ніж Боклан

Зеленському журналісти подобаються більше, ніж Боклан

Президенту Володимиру Зеленському приємніше проводити прес-марафон з журналістами онлайн, ніж з актором Станіславом Бокланом, зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу", в ролі інтерв'юера при записі програми, присвяченої 100 дням Президентства.

Про це Зеленський повідомив Українським Новинам.

"З журналістами онлайн я обожнюю. Я завжди обожнюю онлайн", - відповів він на питання агентства про те, який формат інтерв'ю йому зручніше: з Бокланом і монтажем або з журналістами у прямому ефірі.

Зеленський також запевнив, що поки не втомився.

Як повідомляли Українські Новини, при призначенні спікером Зеленського Юлія Мендель пообіцяла, що на 100 днів президентства Зеленський дасть прес-конференцію.

Замість цього він записав програму для каналу "1+1", інтерв'юером в якому виступив актор Станіслав Боклан, який зіграв прем'єр-міністра в серіалі "Слуга народу".

Тим часом Президент України повідомив, що не боїться повторення "Майдану" в разі народного невдоволення готовий піти. Він також готовий зустрітися з Путіним заради завершення війни.

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