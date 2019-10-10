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10 жовтня 2019, четвер, 12:49 11
Президент 2019-10-10T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Україні найвищі "зелені тарифи" і треба б їх знижувати, - Зеленський

В Україні найвищі "зелені тарифи" і треба б їх знижувати, - Зеленський

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот youtube/Радіо Свобода

Президент Володимир Зеленський виступає за зниження "зеленого тарифу".

Про це він заявив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Я думаю, що їх необхідно знижувати, ми ж говоримо про те, що у нас повинен бути ринок", - сказав Зеленський.

Він додав, що таких високих "зелених тарифів", як в Україні, немає ніде в Європі.

При цьому Зеленський зазначив, що існує багато контрактів з компаніями, які були укладені з урахуванням "зеленого тарифу".

"У нас є багато контрактів з різними компаніями, але проблема буде вирішена завдяки спілкуванню з цими компаніями, у яких вже є контракт. Уряд знає, що ми не повинні втрачати відносини з компаніями, і в тому числі іноземними, у яких вже є контракт. Але тарифи дійсно дуже високі", - підкреслив Президент.

Як повідомляли Українські Новини, Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) знизила на 9,3% "зелений тариф" для побутових сонячних електростанцій (СЕС) та вітрових електростанцій (ВЕС) з 1 жовтня 2019 року.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості заявляє, що виплати виробникам електричної енергії за "зеленим тарифом" становитимуть понад 1,3 млрд євро на рік. Зеленський підписав закон про повернення "зеленого тарифу" розташованих біля приватних будинків СЕС, а Кабмін доручив "Нафтогазу" і НКРЭКУ забезпечити імпорт газу з ЄС у Молдову без участі "Газпрому" з 2020.

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