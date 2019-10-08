Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020

Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обеспечить импорт природного газа из Европейского Союза в Молдову, без участия компании "Газпром" (Россия) с 1 января 2020 года.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина №921-р от 29 сентября 2019 года, передают Українські Новини.

Согласно распоряжению, Кабмин поручил принять все необходимые меры, для обеспечения газом расположенного на границе с Молдовой города Могилев-Подольский (Винницкая область) для решения вопроса касательно импорта Молдовой газа из Европейского Союза без участия "Газпрома".

Также данное поручение распространяется на оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", акционерное общество "Винницагаз" и на Винницкую обладминистрацию.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год.

Также Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.