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08 октября 2019, вторник, 16:24 36
Политика 2019-10-08T16:24:47+03:00
Українські Новини
Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020

Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020

Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обеспечить импорт природного газа из Европейского Союза в Молдову, без участия компании "Газпром" (Россия) с 1 января 2020 года.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина №921-р от 29 сентября 2019 года, передают Українські Новини.

Согласно распоряжению, Кабмин поручил принять все необходимые меры, для обеспечения газом расположенного на границе с Молдовой города Могилев-Подольский (Винницкая область) для решения вопроса касательно импорта Молдовой газа из Европейского Союза без участия "Газпрома".

Также данное поручение распространяется на оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", акционерное общество "Винницагаз" и на Винницкую обладминистрацию.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год. 

Также Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

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