Кабмин поручил "Нефтегазу" и НКРЭКУ обеспечить импорт газа из ЕС в Молдову без участия "Газпрома" с 2020

Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", Министерству энергетики и защиты окружающей среды и Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обеспечить импорт природного газа из Европейского Союза в Молдову, без участия компании "Газпром" (Россия) с 1 января 2020 года.\r\nОб этом свидетельствует распоряжение Кабмина №921-р от 29 сентября 2019 года, передают Українські Новини.\r\nСогласно распоряжению, Кабмин поручил принять все необходимые меры, для обеспечения газом расположенного на границе с Молдовой города Могилев-Подольский (Винницкая область) для решения вопроса касательно импорта Молдовой газа из Европейского Союза без участия "Газпрома".\r\nТакже данное поручение распространяется на оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", акционерное общество "Винницагаз" и на Винницкую обладминистрацию.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Россия готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год. \r\nТакже Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.