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19 июля 2019, пятница, 16:41 98
Экономика 2019-07-19T16:51:51+03:00
Українські Новини
"Зеленый" тариф обойдется украинцам 1,3 млрд евро в год

"Зеленый" тариф обойдется украинцам 1,3 млрд евро в год

Министерство энергетики и угольной промышленности заявляет, что выплаты производителям электрической энергии по "зеленому тарифу" в течение следующих 10 лет будут составлять более 1,3 млрд евро в год.

Об этом говорится презентации Минэнерго, передают Українські Новини.

"Ежегодные выплаты по электроэнергии, произведенной ВИЭ, по "зеленому тарифу" будут составлять около 1,3 млрд евро в течение следующих 10 лет. А с введенными в 2021 году - около 1,8 млрд евро, что соответствует выплатам национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" за 55% электроэнергии в ценах 2018 года", - говорится в ней.

Также в презентации отмечается, что общая стоимость электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по "зеленому тарифу" в 2018 году составила 560 млн евро (с НДС), что составляет 7,9% от общей стоимости электроэнергии при доле отпуска 1,9%.

При этом Минэнерго ожидает введение 2,7 ГВт мощностей ВИЭ в 2019 году, и суммарное производство электроэнергии введенными до 2020 года объектами ВИЭ составит 7,5 млрд кВт-ч.

Также в Минэнерго отмечают, что дополнительные расходы на урегулирование небалансов объектов ВИЭ с текущей погрешностью в 35% по данным национальной энергетической компании "Укрэнерго" могут составить 300-900 млн евро, в зависимости цены на балансирующем рынке.

Как сообщали Українські Новини, ЕС и международные доноры призывают страну запустить "зеленые" аукционы.

Также Ахметову строят сверхприбыльную схему "зеленых" тарифов с миллиардными доходами на десятилетия.

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