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07 августа 2019, среда, 09:44 55
Президент 2019-08-07T09:44:35+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого тарифа" для расположенных возле частных домов СЭС

Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого тарифа" для расположенных возле частных домов СЭС

Зеленский подписал закон. Фото: pixabay.com
Зеленский подписал закон. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого" тарифа для расположенных на придомовых территориях бытовых солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВт.

Об этом говорится на странице законопроекта №10357 на сайте Верховной Раде, передают Українськi Новини.

Согласно информации, 6 августа закон был возвращен с подписью Президента.

Отмечается, что закон был разработан с целью обеспечения прав и законных интересов потребителей, которые установили или планировали до конца 2019 года установить домашнюю СЭС мощностью до 30 кВт.

Отмечается, что целью закона является устранение несогласованности в определении порядка установления уровня "зеленого тарифа" для частных домохозяйств, генерирующие установки которых производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения.

Как сообщали Українські Новини, "зеленый" тариф обойдется украинцам 1,3 млрд евро в год.

Ранее "Зеленый тариф" для СЭС, которые расположены возле частных домов, отменила НКРЭКУ после того, как в 2016 Рада почти в два раза снизила коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных электростанций. 

Больше новостей о: Солнечная электростанция зеленый тариф Владимир Зеленский

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