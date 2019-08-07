Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого тарифа" для расположенных возле частных домов СЭС

Президент Владимир Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого" тарифа для расположенных на придомовых территориях бытовых солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВт.

Об этом говорится на странице законопроекта №10357 на сайте Верховной Раде, передают Українськi Новини.

Согласно информации, 6 августа закон был возвращен с подписью Президента.

Отмечается, что закон был разработан с целью обеспечения прав и законных интересов потребителей, которые установили или планировали до конца 2019 года установить домашнюю СЭС мощностью до 30 кВт.

Отмечается, что целью закона является устранение несогласованности в определении порядка установления уровня "зеленого тарифа" для частных домохозяйств, генерирующие установки которых производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения.

Как сообщали Українські Новини, "зеленый" тариф обойдется украинцам 1,3 млрд евро в год.

Ранее "Зеленый тариф" для СЭС, которые расположены возле частных домов, отменила НКРЭКУ после того, как в 2016 Рада почти в два раза снизила коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных электростанций.