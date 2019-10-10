Ще чотири області розпочали опалювальний сезон

Кількість областей, в яких почався опалювальний сезон, збільшилася: станом на 08:30 10 жовтня Волинська, Закарпатська, Хмельницька та Луганська області розпочали підключення систем опалення.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.

У Волинській області підключено 0,7% житлового фонду і 10,1% об'єктів соціальної сфери, у Хмельницькій області - 4,9% житлового фонду і 12,7% об'єктів соцсфери.

У Закарпатській області до опалення підключено 18,5% об'єктів соцсфери, у Луганській - 2,6% об'єктів соцсфери.

Підключення житлового фонду до опалення також відбувається у Київській (4,1%) та Рівненській (16,0%) областях, частка об'єктів соцсфери, підключених до опалення в даних областях, становить 20,3% і 24,3% відповідно.

Крім того, розпочато підключення до опалення житлового фонду в Івано-Франківській області - станом на ранок 10 жовтня підключено 25% будинків.

Підключення систем опалення об'єктів соцсфери триває у Львівській (8,9%), Івано-Франківській (29,9%), Тернопільській (4,4%), Вінницькій (3,3%), Черкаській (44,4%), Кіровоградській (1,8%), Миколаївській (11,5%), Чернігівській (28,5%), Сумській (11,2%), Полтавській (2,5%), Дніпропетровській (1,5%) областях.

У Києві до опалення підключено 78,7% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.

Стан підключення. Інфографіка: Мінрегіон

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