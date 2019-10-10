Ще чотири області розпочали опалювальний сезон

Кількість областей, в яких почався опалювальний сезон, збільшилася: станом на 08:30 10 жовтня Волинська, Закарпатська, Хмельницька та Луганська області розпочали підключення систем опалення.\r\nПро це йдеться в оперативній інформації Міністерства розвитку громад і територій, передають Українські Новини.\r\nУ Волинській області підключено 0,7% житлового фонду і 10,1% об'єктів соціальної сфери, у Хмельницькій області - 4,9% житлового фонду і 12,7% об'єктів соцсфери.\r\nУ Закарпатській області до опалення підключено 18,5% об'єктів соцсфери, у Луганській - 2,6% об'єктів соцсфери.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПідключення житлового фонду до опалення також відбувається у Київській (4,1%) та Рівненській (16,0%) областях, частка об'єктів соцсфери, підключених до опалення в даних областях, становить 20,3% і 24,3% відповідно.\r\nКрім того, розпочато підключення до опалення житлового фонду в Івано-Франківській області - станом на ранок 10 жовтня підключено 25% будинків.\r\nПідключення систем опалення об'єктів соцсфери триває у Львівській (8,9%), Івано-Франківській (29,9%), Тернопільській (4,4%), Вінницькій (3,3%), Черкаській (44,4%), Кіровоградській (1,8%), Миколаївській (11,5%), Чернігівській (28,5%), Сумській (11,2%), Полтавській (2,5%), Дніпропетровській (1,5%) областях.\r\nУ Києві до опалення підключено 78,7% об'єктів соціальної сфери, підключення житлового фонду ще не розпочато.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСтан підключення. Інфографіка: Мінрегіон\r\nЯк повідомляли Українські Новини, КМДА спростовує інформацію про підвищення тарифів на опалення.\r\nРаніше "Нафтогаз" оприлюднив список підприємств теплопостачання-боржників за спожитий газ.