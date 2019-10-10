Зеленський думав, що буде всіх саджати, а йому сказали "ай-ай-ай, президент не має права впливати на органи"

Президент України Володимир Зеленський пояснив про посадки "Весна прийде" під час прес-марафону. Про це повідомляє 112.

За словами президента, після свого призначення на пост вже на другий день він думав "всіх садити", але при цьому перші наручники, які наділи, – наділи на нього, сказавши: "Ай-ай-ай, президент не має права впливати на правоохоронні органи".

Також Зеленський зазначив, що повинен підбирати слова, коли говорить про посадку, так як в іншому випадку це буде вплив.

"Ми збираємо засідання з правоохоронцями. У нас крайня точка зараз є - 1 листопада. Щотижня або ж кожні два тижні ми збираємося на ці засідання, де я, не впливаючи, їх питаю: "Де результат?" - додав президент.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський дав термін правоохоронним органам до 1 листопада показати результат по резонансних справах. Також Зеленський заявив, що не боїться нового "Майдану".

Перед прес-марафоном Зеленського пікетували групи людей, вимагаючи поставити Президенту певні питання.