Мінфін, НБУ і Приватбанк подадуть апеляцію на рішення суду про повернення колишнім власникам акцій банку

Новину "Мінфін, НБУ і Приватбанк вирішили подати апеляцію на рішення суду про повернення акцій банку колишнім власникам" анульовано на прохання Міністерства фінансів.

"Це повідомлення не є актуальним, і було оприлюднено через технічну помилку на сайті", - прокоментували в Мінфіні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін оскаржив скасування націоналізації Приватбанку. Раніше, 18 квітня, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом колишнього співвласника Ігоря Коломойського. Також зуд оголосив перерву у справі за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку. Господарський суд Києва 24 вересня почав розгляд по суті позову колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку. Суд почав розглядати позов про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку україни від 21 грудня 2016 року між Міністерством фінансів і акціонерами (колишніми) банку. 20 квітня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договір особистого поручительства Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку.

А Ігор Коломойський допускає, що може знову стати співвласником Приватбанку.